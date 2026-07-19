Ideam advierte que lluvias y fuertes vientos seguirán en el Caribe hasta el lunes

Como lo informó el Ideam, por el tránsito de una onda tropical y la circulación de vientos alisios, hasta este lunes se espera que las condiciones lluviosas y la fuerte brisa persistan, especialmente en Sucre, parte de Bolívar y Córdoba, departamento que vivió una emergencia en la noche del pasado sábado, incluyendo el fallecimiento de dos menores de edad que murieron electrocutadas por la caída de un cable de alta tensión, cuando se movilizaban en moto por una vía del barrio Santa Fe, en Montería.

Sobre la persistencia de los vientos fuertes en lo que queda de este puente festivo, el meteorólogo en turno Rodney Poveda detalló que la circulación de vientos alisios es normal por esta época del año en gran parte del país, pero toman más fuerza en el caribe colombiano.

“Estos vientos tienen una dinámica muy compleja y en las ciudades se tienden a encañonar, esto quiere decir que el área donde transitan se reducen lo que genera que se aumenten las velocidades llegando hasta 40 kilómetros por hora, dependiendo del lugar”.

Agregó el experto que van a persistir las velocidades de los vientos en el Caribe, especialmente en las costas. Asimismo, se mantendrán las lluvias en los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar por el paso de una onda tropical, por lo que se recomienda a la ciudadanía y las autoridades tomar todas las precauciones.



Daños en el fluido eléctrico.

Además de las emergencias presentadas, las autoridades confirmaron que varios barrios, corregimientos y veredas de Montería cumplieron varias horas sin el servicio de energía eléctrica por los estragos del vendaval que también azotó a varios municipios del departamento de Córdoba. Son al menos 10 circuitos los afectados, solo en esa capital.

De acuerdo con el reporte entregado por la empresa Afinia, desde la noche del sábado se presentaron afectaciones en el servicio de energía eléctrica en los municipios de Sahagún, San Andrés de Sotavento, Cereté, Canaleta, Puerto Escondido, Los Córdobas y Montería.

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La empresa Veolia reportó también que debido a las afectaciones por las condiciones climáticas, la operación del Centro de Producción de Agua Potable en Sierra Chiquita, que abastece a Montería, presentó interrupciones y bajas presiones del servicio de acueducto en varios sectores de la capital de Córdoba.