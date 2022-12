Ni los famosos se escapan del bullying, estos son los cinco casos más conocidos

Si bien es cierto que ahora son famosos y mucha gente los admira por su destacable talento artístico, no siempre han tenido tan buenos elogios y comentarios. Acá les mostramos cinco famoso que han pasado un mal rato por culpa del bullying:

1) Jennifer Lawrence: La famosa actriz ganadora de un Premio Oscar y tres Globos de Oro, no siempre tuvo una vida tan llena de éxito y admiración. En su infancia y adolescencia Lawrence tuvo que cambiar constantemente de colegio, ya que sus compañeras eran bastante crueles con ella: “Hubo una chica que me pidió que le ayudará a repartir las invitaciones de su cumpleaños y a mí ni siquiera me invitó.”

2) Justin Bieber: EL joven y talentoso cantante canadiense confesó en alguna entrevista que de niño tenía que aguantarse las constantes burlas de sus compañeros. Tanto impacto tuvo este hecho en Bieber que Bieber colaboró con la música de un documental donde se muestran los casos de bullying en las escuelas.

3) Eminem: El rapero norteamericano, uno de los más reconocidos a nivel mundial por sus polémicas letras en sus canciones, contó en una entrevista al Huffington Post que sus compañeros de colegio se la tenían montada y nunca encontró apoyo para arreglar su problema. “me pegaban en los baños, en los pasillos, en los casilleros, donde fuera.”

4) Lady Gaga: Esta excéntrica cantante neoyorquina, confesó alguna vez que de joven tenía sobrepeso, cabello castaño y rizado, y una nariz pronunciada. Su apariencia le trajo crueles consecuencias: “me llamaban gorda y se reían de mi apariencia.”

5) Taylor Swift: La compositora y cantante sufrió bastantes rechazos por parte de sus amigos en la escuela, sin embargo esto le sirvió como motivación para seguir adelante y llegar a ser la estrella que hoy conocemos. “puedes dejar que te destruya o usarlo como motivación para soñar en grande y trabajar más duro. Nunca fui invitada a fiestas y ahora miro atrás y agradezco tanto haber estado en casa tocando la guitarra".

