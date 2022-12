Niña invidente canta tema de Whitney Houston y sorprende con su poderosa voz

Una jovencita invidente llamada Elsie Balawing se ha hecho famosa en redes sociales al interpretar magistralmente 'I Will Always Love You' de la fallecida cantante Whitney Houston y que fue la canción principal de la película 'El Guardaespaldas' (1992). El video se difundió rápidamente y los usuarios han quedado impactados con su talento.

Vea también ¿Yo Me Llamo Chayanne? Habitante de calle sorprende con su voz igual a la del artista

Publicidad



En el video se ve a la niña de condición humilde en su casa y, aunque la acompaña un hombre con una guitarra y otros miembros de su familia, la interpretación la hace prácticamente acapela dejando a todos sin aliento principalmente en las notas altas.

Lo más impactante, quizás, es que la pequeña es de Filipinas y no domina el idioma inglés. Sin embargo, tiene el sentido de audición bastante desarrollado y la letra de la canción es pronunciada de manera casi perfecta.

Publicidad

En Facebook el usuario Darrell Burnett compartió el video en Facebook que ya suma más de 11 millones de reproducciones.