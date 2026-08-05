"Nunca me rendí jamás": María Roa celebra que su historia llegue a la televisión

El estreno de 'María la Caprichosa', la producción de Caracol Televisión basada en la vida de María Roa, volvió a poner sobre la mesa la lucha por los derechos de las trabajadoras del servicio doméstico en Colombia. La serie, que llegó a las pantallas el 4 de agosto, retrata la historia de una mujer que convirtió las dificultades en una bandera de transformación social.

Durante una entrevista, Roa expresó la emoción de ver reflejada su vida en la televisión y aseguró que el mayor propósito de la producción es inspirar a otras personas. "Nunca me rendí jamás", afirmó al recordar el camino que recorrió hasta convertirse en una de las principales impulsoras del reconocimiento laboral para este sector.

¿Quién es María Roa y por qué inspiró María la Caprichosa?

María Roa, nacida en Apartadó, Antioquia, es reconocida por liderar la organización de las trabajadoras afrocolombianas del servicio doméstico y por impulsar la conquista de derechos laborales para este gremio.



Uno de sus principales logros fue la aprobación de la Ley 1788 de 2016, que permitió que las trabajadoras del servicio doméstico recibieran la prima de servicios, un beneficio que hasta entonces no tenían.

Al recordar el estreno de la producción, Roa aseguró que este reconocimiento trasciende su historia personal.

"Estos triunfos no solo son míos, son para más de 700.000 trabajadoras que hay en este país, en base del reconocimiento al trabajo digno y decente de las trabajadoras domésticas", expresó.

Publicidad

"Los sueños sí se cumplen", el mensaje de María Roa

La líder sindical explicó que la serie también busca visibilizar la realidad de las mujeres afrodescendientes, víctimas del conflicto armado y trabajadoras domésticas, cuyas historias pocas veces llegan a la televisión.

Publicidad

"Nunca dejemos de creer", dijo al enviar un mensaje a las mujeres, los jóvenes y las familias colombianas. "Los sueños sí se cumplen y no son imposibles", agregó.

Roa también destacó que detrás de cada mujer afro hay historias que merecen ser contadas. "Si no se cuentan, no existimos", afirmó.

La serie busca inspirar a nuevas generaciones

La dirigente aseguró que María la Caprichosa representa una oportunidad para dignificar el trabajo doméstico y fortalecer el diálogo entre trabajadoras y empleadores.

"Me siento muy honrada de ser esta mujer negra que le colocó todo el empeño con disciplina, con trabajo y con amor", afirmó.

Finalmente, invitó a los colombianos a seguir la producción y conocer una historia que, según dijo, demuestra que la perseverancia puede transformar la vida de miles de personas.

Publicidad

Bloque de preguntas

¿Qué derechos ayudó a conquistar María Roa para las trabajadoras domésticas?

María Roa fue una de las impulsoras de la Ley 1788 de 2016, que reconoció el pago de la prima de servicios para las trabajadoras del servicio doméstico en Colombia.

Publicidad

¿De qué trata la serie María la Caprichosa?

La producción narra la vida de María Roa, una líder sindical nacida en Apartadó, cuya lucha permitió avanzar en el reconocimiento de los derechos laborales de las trabajadoras domésticas.

¿Cuál es el mensaje principal de María la Caprichosa?

La serie busca mostrar que la perseverancia puede transformar la realidad. Según María Roa, su historia demuestra que "los sueños sí se cumplen" y que las mujeres afrodescendientes también tienen historias que merecen ser contadas.