Ozuna convierte el desamor en evolución con su nuevo tema "Mi Yo De Antes"

El cantante puertorriqueño Ozuna continúa explorando los matices más emocionales de su propuesta artística con el lanzamiento de “Mi Yo De Antes”, un sencillo que aborda el impacto de las relaciones tóxicas, la pérdida de identidad personal y el proceso de transformación que surge tras una experiencia amorosa compleja.

La nueva producción llega en un momento destacado para la carrera del intérprete, quien recientemente alcanzó el primer lugar en los rankings de Monitor Latino en diversos países de Iberoamérica con el éxito de “Una Aventura”, consolidando además millones de reproducciones en plataformas digitales.

Con este nuevo lanzamiento, Ozuna apuesta nuevamente por una línea musical marcada por la sensibilidad, la nostalgia y la honestidad emocional, elementos que han sido fundamentales en algunos de los temas más representativos de su trayectoria dentro del género urbano latino.

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Una canción sobre el crecimiento personal

“Mi Yo De Antes” presenta una narrativa centrada en la reflexión y el autodescubrimiento. A través de una letra cargada de sentimientos y una interpretación íntima, el artista expone las secuelas emocionales que puede dejar una relación marcada por conflictos y dependencias afectivas.



El tema combina sonidos melódicos característicos del reggaetón romántico con una producción contemporánea que fortalece el mensaje central de la canción: recuperar la esencia personal después de haber atravesado una experiencia que transformó la manera de sentir y de relacionarse.