Ozuna regresa a Colombia este 2026: estas son las fechas y detalles de la nueva gira

El cantante puertorriqueño Ozuna inauguró este martes en la isla mediterránea de Ibiza su nueva gira internacional, ‘Una Aventura World Tour’, con la que visitará 16 países de Europa y Latinoamérica durante 2026.

El artista subió al escenario del hotel-concierto Ushuaïa en torno a las 22.00 horas (20:00 GMT) y abrió la actuación con el sencillo que inspira el nombre de su gira, ‘Una aventura’, para seguir con un repertorio repleto de los 'hits' que le han encumbrado como estrella internacional del reggaetón y la música urbana.

Ozuna deleitó a sus fans con un recorrido musical por su exitosa trayectoria de algo más de una década, que será la temática que centrará los conciertos de la gira.

Ozuna // Foto: AFP

El artista quiere proponer "una experiencia que conecta distintas etapas de esa historia compartida, de recuerdos que forman parte de la vida de sus seguidores y nuevos capítulos de una carrera que sigue expandiéndose a nivel global", según explicaron desde la organización.



La gira llevará al artista por España, Italia, Suiza, Rumanía, Países Bajos, Portugal, México, Colombia, Argentina, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Chile, Paraguay, Costa Rica y Perú, y culminará el 4 de diciembre en Medellín, Colombia.

En España dará dos conciertos más en Ibiza (23 y el 30 de junio), tres en Marbella (19 de junio, 8 y 11 de julio), una actuación en Mallorca (22 de julio) y otra en Valencia (25 de julio).

Cada concierto reunirá canciones que han marcado generaciones, recuerdos que forman parte de la vida de sus seguidores y nuevos capítulos de una carrera que sigue expandiéndose a nivel global.

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“Esta gira es para celebrar lo que hemos construido, agradecer el cariño que me han dado desde el primer día y seguir creando nuevos recuerdos junto a ustedes porque esta aventura todavía no termina”, expresó Ozuna.

Estas presentaciones hacen parte de la etapa latinoamericana del tour, uno de los momentos más importantes dentro del recorrido global, donde el artista reforzará su vínculo con uno de los públicos más fieles de su carrera.