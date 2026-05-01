Paola Jara y Jessi Uribe llegan con su primer álbum juntos lleno de despecho

La música popular colombiana suma un nuevo hito con el lanzamiento de “Despecho a 2 Voces”, el álbum que une a Paola Jara y Jessi Uribe en una propuesta que explora el despecho como emoción colectiva. El proyecto reúne 11 canciones que abordan el amor, la pérdida y la traición desde distintas perspectivas, combinando interpretaciones a dúo con momentos individuales de cada artista.

El focus track del disco, “Infidelidad”, abre el recorrido emocional con una narrativa intensa que refleja la confrontación y la herida sentimental, marcando el tono del álbum. El repertorio se completa con temas como “Show central”, “Las botellas y yo”, “Aún hay amor”, “Si nos preguntan”, “Borracha te amo” y “Alcohol Traicionero”, entre otros, consolidando una propuesta que transforma emociones reprimidas en desahogo musical.

Paola Jara y Jessi Uribe // Foto: suministrada

Producción y proyección internacional

La producción estuvo a cargo de Simón Escobar Uribe, ‘Simón Vauri’, y Andrés Felipe Alzate Ortiz, ‘El burrito’, quienes lograron un sonido que respeta la esencia de la música popular colombiana, integrando matices contemporáneos. Este lanzamiento coincide con el crecimiento internacional de ambos artistas, quienes han realizado giras con alta convocatoria en América Latina y Estados Unidos.

Una gira que conecta con el público

Más allá del formato discográfico, “Despecho a 2 Voces” se proyecta como una experiencia en vivo. Tras su inicio en Chile, la gira internacional llega a Europa desde el 1 de mayo, con presentaciones en Madrid, Alicante, Zaragoza, Lanzarote, Barcelona y cierre en París el 16 de mayo.



El proyecto consolida a Paola Jara y Jessi Uribe como referentes del género, ampliando el alcance global de la música popular colombiana y conectando con audiencias que encuentran en el despecho una experiencia compartida.