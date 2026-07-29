Paola Turbay fue víctima de robo en Europa: ladrones se le llevaron todo

La actriz y exreina Paola Turbay reveló que fue víctima de un robo mientras disfrutaba de un viaje familiar por Europa. A través de sus redes sociales compartió detalles del episodio, que calificó como un momento de gran tensión, y mostró cómo quedó el vehículo en el que se movilizaban después del hurto.

Según explicó, desconocidos rompieron el vidrio trasero del automóvil y se llevaron todas las pertenencias que permanecían en su interior, incluidos documentos indispensables para continuar el viaje.

Pese a la situación, la actriz aseguró que tanto ella como su familia optaron por mantener la calma y buscar soluciones para seguir adelante con el itinerario que habían planeado.

¿Qué le robaron a Paola Turbay durante sus vacaciones?

En la publicación, Paola Turbay explicó que el robo ocurrió mientras se encontraba de vacaciones con su familia en Europa. Aunque decidió no revelar el país donde sucedieron los hechos, sí contó que los delincuentes se llevaron prácticamente todas sus pertenencias.

"Después de que nos rompieron el vidrio del carro y nos robaron absolutamente todo: maletas, morrales, pasaportes… ¡TODO! respiramos profundo, nos dimos un abrazo, pusimos la denuncia, fuimos al Consulado de Colombia y a un almacén a comprar las tres pintas con las que cada uno seguiría su viaje", escribió la actriz.

También explicó que, una vez realizaron la denuncia y adelantaron los trámites necesarios, ella y su esposo continuaron su recorrido por los Balcanes, mientras sus hijos siguieron con sus propios planes de viaje.

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¿Por qué Paola Turbay decidió no revelar el país donde ocurrió el robo?

La actriz afirmó que prefirió no mencionar el lugar exacto donde fue víctima del hurto porque no quería afectar la imagen del destino turístico.

En su mensaje señaló que, a pesar de lo ocurrido, sigue considerando ese país como un lugar al que volvería sin dudarlo.

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Tras el incidente, Paola Turbay y su esposo iniciaron un recorrido por la antigua Yugoslavia. Contó que decidieron conocer la historia de la región acompañando el viaje con los pódcast de Diana Uribe, una experiencia que, según explicó, les permitió comprender mejor cada uno de los lugares que visitaron.