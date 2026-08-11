Paulo Londra brilló y reafirmó su cercanía con Colombia en un concierto inolvidable

El pasado 8 de agosto, Bogotá fue escenario del esperado concierto de Paulo Londra, un show que había sido anunciado desde el Festival Cordillera 2025 y que durante meses generó expectativa entre sus seguidores. Para el artista argentino, Colombia ocupa un lugar especial en su carrera y esa conexión quedó nuevamente demostrada durante una noche que reunió a miles de personas.

Durante cerca de dos horas, Londra recorrió algunos de los temas más importantes de su trayectoria y convirtió el escenario en una gran fiesta. Canciones como “Plan A”, “Por eso vine”, “Tal vez”, “Adán y Eva”, “A veces” y “Forever Alone”, entre otras, fueron coreadas a una sola voz por el público bogotano.

El repertorio permitió hacer un recorrido por diferentes etapas de la carrera del argentino, quien ha construido una relación cercana con Colombia a través de sus canciones y de las múltiples visitas que ha realizado al país.

Paulo Londra en Colombia // Foto: Instagram @paulolondra

Uno de los aspectos más destacados de la noche fue precisamente la conexión entre el artista y sus seguidores. Desde los primeros acordes hasta el cierre del espectáculo, el público respondió con entusiasmo y dejó claro que la música de Londra continúa teniendo un espacio importante entre los fanáticos colombianos.



El concierto también terminó convirtiéndose en un encuentro entre dos culturas. La energía argentina de Paulo Londra se mezcló con la pasión del público colombiano, creando una celebración en la que las fronteras quedaron de lado y la música fue el punto de encuentro.

Con un lleno total, Bogotá confirmó una vez más el vínculo que existe entre Paulo Londra y Colombia, una relación que el artista ha construido durante años y que tuvo uno de sus capítulos más especiales con esta presentación.