Paulo Londra revive la nostalgia del pop urbano con su esperado regreso a Bogotá

Bogotá se prepara para recibir nuevamente a Paulo Londra, una de las figuras más representativas del pop urbano latino. El artista argentino se presentará el próximo 8 de agosto en el Movistar Arena, en un concierto que promete revivir los éxitos que marcaron a toda una generación entre 2018 y 2019.

Canciones como "Nena Maldición", "Adán y Eva", "Tal Vez", "Cuando Te Besé" y "Te Amo" volverán a sonar en vivo, recordando una etapa en la que Londra se consolidó como uno de los artistas más escuchados de América Latina. "Nena Maldición", lanzada en 2018 junto a Lenny Tavárez, continúa siendo uno de los mayores éxitos de su carrera, mientras que colaboraciones con Becky G y el grupo colombiano Piso 21 fortalecieron su presencia en el mercado latino.

Paulo Londra Foto: Instagram Paulo Londra

Antes de conquistar escenarios internacionales, Paulo Londra forjó su estilo en las batallas de freestyle de Córdoba, Argentina. Esa experiencia se reflejó en una propuesta musical caracterizada por letras cercanas, melodías pop y una identidad que rápidamente conectó con millones de seguidores.

Tras una pausa en su carrera, el cantante regresó en 2022 con nuevos proyectos, entre ellos su sesión con Bizarrap y la colaboración "Noche de Novela" junto a Ed Sheeran, demostrando la evolución de su propuesta artística sin perder la esencia que lo llevó al éxito.



La presentación en Bogotá también reafirma el papel de la capital colombiana como una de las principales plazas para los grandes conciertos internacionales. Para los asistentes, será la oportunidad de revivir en vivo algunos de los temas que definieron una época del pop urbano y que aún permanecen en la memoria de sus seguidores, en una noche que promete reunir nostalgia, energía y los mayores éxitos de Paulo Londra.