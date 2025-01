Pelea entre Amparo Grisales y César Escola: “No puedes llamarme envidiosa. Vete al diablo”

Este lunes, 27 de enero, los jurados de Yo Me Llamo de Caracol Televisión calificaron la presentación de la doble de Marisela, quien interpretó la reconocida canción 'Tu Dama de Hierro'. Al terminar de cantar, varias fueron las opiniones positivas, pero Amparo Grisales expresó algunos reparos.

“Estas nerviosa, la voz te tiembla. Por momentos se te escucha raro. No es un vibrato musical, sino un temblor por nervios. Hay que controlar esas emociones”, le dijo Amparo a Marisela.

Además, ella misma se preguntó qué temas conocidos tenía la cantante, pues consideró que no hay muchos o que sean populares. En ese momento, la participante y César Escola recordaron un par de sus éxitos.

“Hay cosas que tiene que trabajar, sí, como todos, pero está en muy buen nivel”, recalcó Escola en defensa de Marisela.

La fuerte respuesta de Amparo Grisales

En ese momento, Amparo le respondió a su compañero diciéndole que para él era perfecta, “lista para el premio”.

“A ti no te gusta ese personaje, ¿no?”, replicó al instante Escola, quien hizo referencia a viejas temporadas de Yo Me Llamo en las que, aseguró, a Amparo no le había gustado el personaje de Marisela.

Amparo admitió que “no mucho”, a lo que Escola le mencionó que tal vez era por “envidia”.

“¿Envidia de quién? ¿Tuya? ¿Envidia de quién? Lo que menos tengo en la vida es envidia. Cómo vas a decir que soy envidiosa. No puedes llamarme envidiosa”, insistió varias veces Amparo notoriamente molesta por el comentario.

Esto provocó que, incluso, Amparo Grisales se parara de su silla y mirando a Escola le preguntó: “¿No te parece que soy suficientemente hermosa? Me entiendes. Con mi color de pelo oscuro, morena, divina. No me digas envidiosa y sabes qué, vete al diablo”.

Cuando Amparo dejó el set, Escola le pidió disculpas a Marisela y le dio las gracias.

“¿Vete al diablo? Que lo haga ella”, replicó Escola estando solo en la mesa de jurados.