Pipe Bueno asegura y presenta "el álbum más personal de su carrera"

Después de 18 años de trayectoria, Pipe Bueno presenta Aquí Estoy Yo, un álbum de 23 canciones en el que transforma experiencias personales relacionadas con el amor, la familia, los excesos y los cambios de vida en una nueva etapa de su carrera musical.

El artista colombiano asegura que este proyecto representa una evolución tanto personal como artística y lo define como “el mejor álbum que he hecho en toda mi vida”. La producción llega después de canciones como Perdón y La Bailada, y reúne diferentes facetas de Pipe sin alejarse de las raíces de la música regional colombiana.

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Uno de los temas que refleja ese proceso es “Ya Estuvo Bueno”, una canción sobre reconocer los excesos, detenerse y tomar decisiones antes de perder aquello que realmente importa. La composición conecta con una etapa de reflexión que el cantante abordó recientemente en una conversación con Juan Pablo Raba, en la que habló sobre los cambios que ha experimentado en los últimos años.

Pipe Bueno // Foto: suministrada

Amor y familia

La dimensión más íntima aparece en “Mi Esposa”, dedicada a la relación que ha construido a lo largo del tiempo y a la familia que forma parte fundamental de su vida. El álbum también explora el amor desde una perspectiva romántica en canciones como “No Fue Cupido” y “Señora”, centradas en encontrar a esa persona con quien compartir una vida.



“Qué Más”, el lado romántico

Como lead track, “Qué Más” recupera el juego de la conquista con una sonoridad cálida y cercana a la música regional colombiana. En ella, Pipe Bueno interpreta a un hombre que, después de dedicar canciones y poemas, se pregunta qué más necesita hacer para conquistar a esa persona especial.

Con Aquí Estoy Yo, Pipe Bueno presenta un proyecto que reúne 23 canciones y convierte sus experiencias personales en una declaración artística sobre quién es hoy.