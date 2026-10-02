Bruce Willis reaparece en foto reciente tras diagnóstico de demencia: así luce actualmente el actor

El actor Bruce Willis volvió a aparecer en una fotografía compartida por su esposa, Emma Heming-Willis, en medio de la enfermedad que lo mantiene alejado de las cámaras desde hace varios años. La imagen fue publicada durante la Semana Mundial de Concienciación sobre la Demencia Frontotemporal (DFT), que se desarrolla entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre.

En la fotografía, el protagonista de películas como 'Duro de matar' y 'Sexto sentido' aparece al aire libre, con gafas de sol, un sombrero tipo bucket y una camiseta. La publicación rápidamente llamó la atención de sus seguidores, pues son pocas las imágenes recientes del actor que llegan al público y, en los últimos años, su familia ha sido la principal fuente de información sobre su estado.

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Emma Heming-Willis aprovechó la fecha para referirse a la situación que atraviesa su esposo y al trabajo que ha emprendido para visibilizar la demencia frontotemporal. La modelo aseguró que Bruce continúa siendo una fuente de inspiración para su labor y manifestó que no permitirá que su diagnóstico sea en vano.

“Él es la fuerza impulsora de mi labor de defensa”, expresó Emma en su publicación, en la que también destacó la importancia de que las familias que conviven con esta enfermedad y sus cuidadores puedan ser escuchados y reconocidos.



La esposa del actor también aseguró que Bruce está construyendo un legado que va más allá de sus películas y lo calificó como una “leyenda”. Además, manifestó el orgullo que siente por acompañarlo durante esta nueva etapa de su vida.

El diagnóstico que cambió la vida de Bruce Willis

La salud del actor comenzó a generar preocupación pública en 2022, cuando su familia informó que había sido diagnosticado con afasia, una condición que puede afectar la capacidad de una persona para comunicarse y que llevó a Willis a retirarse de la actuación.

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Un año después, sus familiares confirmaron que la condición había evolucionado a demencia frontotemporal. Esta enfermedad afecta principalmente los lóbulos frontal y temporal del cerebro y puede provocar cambios en la conducta, la personalidad y las capacidades relacionadas con el lenguaje. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) señalan que también pueden presentarse dificultades para planificar, organizar actividades y comunicarse.

Bruce Willis. Foto: Captura de redes sociales

Desde entonces, Willis permanece alejado de la actividad cinematográfica mientras su familia se encarga de acompañarlo y proteger su privacidad. Sus cinco hijas y Emma Heming-Willis han compartido ocasionalmente fotografías y momentos familiares que permiten a sus seguidores conocer algunos detalles de esta etapa.

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La familia también ha convertido la experiencia del actor en una plataforma para hablar sobre la demencia frontotemporal, una condición que continúa siendo objeto de investigación médica. En ese contexto, Emma ha insistido en la necesidad de apoyar a los cuidadores y a las personas que enfrentan diagnósticos similares.

A sus 71 años, Bruce Willis permanece así rodeado de su familia, mientras su esposa continúa trabajando para mantener visible la enfermedad y promover mayor atención para quienes viven con ella.