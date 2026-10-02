Paulo Londra, Binomio de Oro y Pipe Bueno lideran los estrenos musicales de la semana

La música trae nuevos lanzamientos esta semana con propuestas que van desde el pop urbano y el vallenato hasta la música popular, el reguetón y la música tropical. Paulo Londra, Binomio de Oro de América y Pipe Bueno encabezan las novedades, mientras artistas como Carín León, Milo J, Randy, Ricardo Arjona, David Bisbal, Clarent, De La Ghetto y Andy Rivera también presentan nuevas canciones y producciones.

Por un lado, Paulo Londra presenta ‘hIGhLIGhTS’, el segundo y último adelanto de ‘entre CIELOS’, su próximo álbum de estudio, que llegará el 21 de octubre.

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La canción combina pop urbano con sonidos inspirados en los años 2000 y una propuesta bailable pensada para el club. En la letra, el argentino explora una relación sin etiquetas, marcada por la atracción, la complicidad y los encuentros nocturnos.

‘hIGhLIGhTS’ amplía el universo que Londra comenzó a mostrar con ‘me asfixia LA CIUDAD’, primer sencillo del disco, y presenta una nueva faceta del artista.



Mientras que el Binomio de Oro de América vuelve a la escena discográfica con ‘Vamos que vamos’, una producción de 17 canciones que marca una nueva etapa para una de las agrupaciones más representativas del vallenato colombiano.

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El álbum, presentado el 30 de septiembre, reúne composiciones de autores reconocidos del género como Wilfran Castillo, Fabián Corrales, Chuto Díaz, El Chiche Maestre y Rosendo Romero, junto con canciones de nuevos talentos.

En entrevista con Blu Radio, Israel David Romero explicó que el regreso a los estudios respondió, en buena parte, a una petición constante de los seguidores, quienes durante las presentaciones preguntaban cuándo llegaría nueva música.

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Después de 18 años de carrera, Pipe Bueno presenta ‘Aquí Estoy Yo’, un álbum de 23 canciones construido a partir de experiencias personales y de los cambios que ha vivido en los últimos años.

El proyecto aborda temas como el amor, la familia, los excesos, las decisiones y las transformaciones personales. Entre las canciones se encuentra ‘Ya Estuvo Bueno’, un tema que representa un punto de quiebre y habla sobre reconocer los excesos y tomar la decisión de cambiar.

Pipe Bueno ha descrito esta producción como “el mejor álbum que he hecho en toda mi vida”, un proyecto con el que busca mostrar quién es actualmente más allá de su recorrido en los escenarios.

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Otros estrenos musicales de la semana

The Beatles — “Rubber Soul”: edición especial del clásico álbum de 1965, con nuevas mezclas en estéreo y Dolby Atmos, además de grabaciones de sesiones, demos y material adicional.

Ricardo Arjona y Grupo Firme — “AMOR FACTURA”: colaboración que fusiona el regional mexicano con el bolero norteño para hablar de una relación en la que el amor termina convertido en una transacción.

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Anuel AA y Carabin3 — “versAAce”: unión entre el artista puertorriqueño y el paisa en una canción marcada por el exceso, la ausencia, el despecho y la nostalgia.

Carín León — “Live from Japan”: proyecto acústico grabado durante su debut en Asia, con seis canciones registradas en el templo Shitennoji de Japón.

David Bisbal — “ETERNOS”: álbum de 10 canciones que recupera clásicos de la música en español, con nuevas interpretaciones de temas de Juan Gabriel, Raphael, Armando Manzanero y otros referentes.

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De La Ghetto y Yandel — “Algún Día”: colaboración sensual y melódica sobre una relación en la que la química permanece, pero las intenciones de cada persona toman caminos diferentes.

Milo J — “LA JANGADA”: proyecto de ocho canciones grabado sobre una plataforma flotante en un río, con músicos de distintas generaciones y tradiciones.

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Randy Nota Loca — “Romances de una Nota Vol. 3”: tercera y última entrega de la serie que comenzó en 2008, con 16 canciones y “Playa” como uno de sus focos.

Clarent y Quevedo — “Jukiar”: colaboración que mezcla dos géneros y hace parte del álbum “No pasa nada hombre”, un proyecto en el que Clarent aborda diferentes momentos de su vida.

Andy Rivera, Dalex, DFZM y Reykon — “Como hacías conmigo”: canción urbana sobre los recuerdos, los celos y la nostalgia que aparecen al ver a una expareja con alguien más.

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Gilberto Daza y varios artistas vallenatos — “¿Quién Dijo Miedo?”: nueva versión junto a Elder Dayán Díaz, Rafa Pérez, Peter Manjarrés, Iván Villazón, Gusi, Alex Martínez, Oscar Gamarra, Samuel Morales y Karen Lizarazo. Los ingresos serán destinados a la reconstrucción tras el terremoto de agosto.

Yeison Jiménez y Nico Hernández — “Bandido Retirado”: canción inédita que reúne a ambos artistas y permite volver a escuchar la voz de Yeison Jiménez en una producción que también busca preservar su legado.

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Maca & Gero y Manuel Lizarazo — “Normal”: canción sobre la vulnerabilidad, el acompañamiento y la posibilidad de aceptar que también está bien no estar bien.

Enrique Solén y Lady Yuliana — “Intentemos de Nuevo”: colaboración que aborda las segundas oportunidades y la posibilidad de reconstruir una relación después de los errores, las heridas y el paso del tiempo.

Lorduy y Adso — “OKCRA”: sencillo que combina afro, salsa y afrobeat para contar una historia de coqueteo y atracción, con un título construido a partir del juego de palabras “Oh, qué será”.

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Fer Ariza — “Tributo Rodolfo Aicardi”: primer adelanto de “Tributo Parrandero Vol. 1”, proyecto dedicado a figuras de la música tropical colombiana.

El Pepo Show — “Sueños de Niño”: álbum de 11 canciones con el que el artista cartagenero continúa desarrollando su propuesta de “Caribe Urbano”.

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Daniel Geles — “Así Soy Yo”: EP de cinco canciones compuestas por el propio artista y grabadas en Valledupar, con participación de Rolando Ochoa y Chide García.

Mateo Rivera — “Mi Caballo y Mi Perro”: canción inspirada en sus abuelos y en las raíces musicales que marcaron su historia.

Ivana — “Qué novedad”: sencillo urbano sobre encontrar inesperadamente a una persona que cambia la manera de entender el amor.

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Kash — “A Destiempo”: EP de tres canciones que cuenta la historia de dos personas que se quisieron, pero nunca coincidieron en el momento adecuado.

Naoto e Irepelusa — “MATCHA”: colaboración que conecta Japón y Latinoamérica a través del J-pop latino, los ritmos tropicales y urbanos. La canción utiliza el matcha como punto de partida para una historia de coqueteo, humor y choque cultural.

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