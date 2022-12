Por estos mensajes, seguidores de Lina Tejeiro afirman que terminó con Andy Rivera

Los recientes mensajes de la actriz Lina Tejeiro en sus redes sociales han despertado sospecha entre sus seguidores, quienes afirman que

la famosa y el cantante Andy Rivera terminaron su relación.

Aunque Tejeiro no haya mencionado exactamente a Rivera en sus publicaciones, los siguientes mensajes tienen la estabilidad de la pareja en entredicho:

“Fueron como palabras mágicas, salí a vacaciones y empecé a vivir un montón de cosas que luego les contaré y que para algunos ya es obvio. Me reuní con mi familia después de 4 años de no estar con ellos, estoy en un lugar muy bello con toda mi familia y no estaba en mis planes estar en estas fechas aquí y con ellos. La vida me está dando una lección, y es que no siempre dar de MÁS es bueno. Pero ser una buena persona, con un corazón sano de rencores es muy bueno. Prefiero ser feliz que vivir pensando en hacerle daño a alguien, prefiero ser feliz que tener una conciencia llena de mentiras, de vacíos y de cosas que nos llevan a cometer errores”, posteó.

“Lo que se ve, no se pregunta”, se lee.

“¿No es muy lógico que terminaron?”, “Lee entrelíneas, terminaron”, “Para un entendedor pocas palabras. @andyrivera entendí el mensaje. ‘Lo que no se ve no se pregunta'”, “Terminaron (…) él borró todas sus fotos con ella”, comentaron sus fans.