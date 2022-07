‘Porque yo te quise’, la nueva canción del cantautor Santiago Cruz

El cantautor colombiano Santiago Cruz , en diálogo con Ricardo Ospina, director del servicio informativo Blu Radio , habló del lanzamiento de su nueva canción ‘Porque yo te quise’, una producción que produjo durante pandemia.

“La recepción que ha tenido “Porque yo te quise” ha sido muy linda, yo creo que hay una sensación de distancia que proviene de haber estado en tiempos de pandemia porque nosotros sacamos música, pero la comunicación era muy distinta, ahora estamos muy contentos y muy orgullosos. 'Porque yo te quise' ha tenido esa conexión que se logró con el repertorio y con esa sensación que transmite la canción. Estamos felices como desembocó después de esa época de pandemia”, expresó.

Según Cruz, para escribir “Porque yo te quise”, empezó a trabajar de la mano de otros productores que le ayudaron a darle una orientación a su nueva canción.

“Para este nuevo proyecto había escrito durante pandemia un montón de canciones, después seguí escribiendo porque yo por suerte he tratado de mantener el músculo del compositor, pero empecé a trabajar en este nuevo disco, es el noveno de mi carrera. El productor Juan Pablo Vega me dijo ¿por qué no hacemos unas juntas a componer con gente? Yo siempre he procurado escribir mis canciones, por suerte le hice caso a Vega y salió un producto muy bueno”, dijo.

Para Cruz, la composición de una canción es un trabajo arduo que se debe hacer con mucha atención y determinación.

“Al componer una canción los cantautores se extienden y se van mucho. Cada vez es más difícil y me da miedo desperdiciar muchas canciones. El spam de atención de la gente es más corto, por eso ya no salen tantos discos con infinidad de canciones”, finalizó.

Canción 'Porque yo te quise':

Vea la entrevista completa con Santiago Cruz: