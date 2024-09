Precios del Estéreo Picnic 2025: esto le costará ver a Olivia Rodrigo en Bogotá

Emoción en Bogotá por la visita de Olivia Rodrigo gracias al Festival Estéreo Picnic (FEP) en 2025, que, finalmente, será el domingo, 30 de marzo, según confirmó Páramo Presenta, empresa encargada del festival, tras revelar el cartel oficial por días de este evento en la capital del país.

Pero no solo ella estará ese cuarto día en el parque Simón Bolívar, sino que habrá otra tanda de artistas en los cuatro escenarios del lugar, los cuales son: Rufus du Sol, Empire the Sun, Mon Laferte, Caribou, Girl in Red, Fontaines D.C, Inhaler, Pirlo, Jpegmafia, Ela Monis, Nessa Barret, Granuja, Ela Taubert, Cariño, Soul Am and Friends, Juliana Quédate Otro Día, Chell y Canales nacionales.

Olivia Rodrigo Foto: Instagram @oliviarodrigo

Link para comprar boletas del Festival Estéreo Picnic 2025

A partir de este jueves, 19 de septiembre, sobre las 10:00 de la mañana, arrancará la preventa para clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas) y la billetera digital dale! Para comprar la boleta por día, en este caso del día, pero de igual forma estarán las cuatro fechas disponibles en caso de que busquen ver a otro artista; para público general será hasta el 23 del mismo mes. Todo esto a través del siguiente link: https://mailchi.mp/paramopresenta/festival-estreo-picnic-2025-cartel-por-das

Precios por días del FEP 2025

General



Etapa 1: $499.000

$499.000 Etapa 2: $599.000

$599.000 Etapa 3: $699.000

VIP



Etapa 1: $1.199.000

$1.199.000 Etapa 2: $1.299.000

$1.299.000 Etapa 3: $1.399.000

Confort



Etapa 1: $989.000

Cabe aclarar que, estos precios, aplican para cualquiera de los cuatro días del festival. Sin embargo, los interesados podrán adquirir los combos que tienen los siguientes precios:



Combo 3 días : $1.149.000

: $1.149.000 Combo 4 días: $1.999.000.

$1.999.000. Combo confort 3 días: $1.999.000

$1.999.000 Combo confort cuatro días: $2.699.000

$2.699.000 Combo VIP 4 días: $3.999.000

¿Qué artistas estarán en el FEP 2025?

Un destacado elenco de artistas nacionales e internacionales, encabezado por Olivia Rodrigo, Justin Timberlake y Shawn Mendes, además de colombianos como Kapo, Ela Taubert o Pirlo, se presentará durante cuatro días en el Parque Simón Bolívar de Bogotá.