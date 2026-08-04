Prime Video presenta su lista de estrenos de agosto de 2026

Prime renueva su catálogo durante agosto de 2026 con el estreno de nuevas series, temporadas esperadas y películas que abarcan desde el drama y la acción hasta la ciencia ficción y el suspenso. Entre los lanzamientos más destacados del mes aparecen la cuarta temporada de Reacher, el regreso de Nadie Nos Va a Extrañar y nuevas producciones originales como Sterling Point y Carrera de Bestias.

Además, el servicio de streaming también incorporará títulos como En la Zona Gris, The Last Sunrise y Barreda, ampliando su oferta con historias inspiradas en hechos reales, romances y thrillers de alto impacto.



Estrenos de Amazon Prime Video en agosto de 2026

5 de agosto



Sterling Point (Nueva serie): Annie Jacobson, una joven de 17 años de Nueva York, hereda la enigmática isla de su abuelo en Canadá. Entre nuevas amistades, romances y secretos familiares, descubrirá que su vida está a punto de cambiar para siempre.

(Nueva serie): Annie Jacobson, una joven de 17 años de Nueva York, hereda la enigmática isla de su abuelo en Canadá. Entre nuevas amistades, romances y secretos familiares, descubrirá que su vida está a punto de cambiar para siempre. Carrera de Bestias (Nueva serie): Ambientada en un Río de Janeiro futurista marcado por una crisis ambiental, presenta una competencia extrema en la que magnates controlan a participantes de clases bajas que luchan por un premio de un millón de dólares.

7 de agosto



Nadie Nos Va a Extrañar (Nueva temporada): Los protagonistas afrontan su último año de preparatoria mientras intentan mantener vivo su negocio y su amistad tras la pérdida de Memo. Sin embargo, nuevos rivales y la incertidumbre sobre el futuro pondrán a prueba al grupo.

12 de agosto



Reacher (Nueva temporada): Jack Reacher vuelve con una nueva investigación después de un trágico incidente en el metro que lo enfrenta a enemigos poderosos. La cuarta temporada adapta la novela Mañana no estás, de Lee Child.

21 de agosto



En la Zona Gris: Un equipo de agentes encubiertos recibe la misión de recuperar mil millones de dólares robados por un dictador. Lo que parecía un golpe imposible se transforma en una batalla de estrategia, traiciones y supervivencia.

26 de agosto



The Last Sunrise: Ry, una universitaria con una enfermedad crónica, pasa el verano en Mallorca junto a su madre. Allí vive un intenso romance con Julián mientras enfrenta los desafíos de su salud y descubre secretos familiares que cambiarán su vida.

28 de agosto

