Rauw Alejandro también lanzó su propio himno para el Mundial 2026: así suena

El artista puertorriqueño Rauw Alejandro se sumó a la lista de grandes estrellas que presentan música oficial para el Mundial 2026 con el estreno de 'Dando Vueltas'. Esta propuesta, desarrollada junto a Buchanan’s, utiliza tecnología para convertir movimientos deportivos en ritmos, posicionándose junto a otros lanzamientos recientes de figuras como J Balvin, Belinda y Carín León.

'Dando Vueltas' fue creada capturando el sonido directo del fútbol. Mediante unos guayos equipados con tecnología sensorial, Rauw Alejandro transformó sus jugadas, regates y toques de balón en la base rítmica de la canción. El resultado es un himno que integra la percusión orgánica del deporte con el estilo urbano del artista.

"Como exfutbolista, el ritmo y la elegancia siempre han sido parte de mi pasión. Esta canción nace de esa conexión", explicó el cantante sobre este proceso creativo.

Con este estreno, el boricua se une a otras colaboraciones para el mundial como 'Jump' de J Balvin y Travis Barker; 'Por Ella' de Belinda y Los Ángeles Azules; y 'Lighter', la unión entre Jelly Roll y Carín León.



El lanzamiento incluye una edición especial de 36.000 unidades de Buchanan’s que llegarán a Colombia a partir del 1 de mayo. El diseño de esta botella fue realizado por el colectivo Kids of Immigrants, cuyo trabajo rinde homenaje a las historias de pertenencia y herencia cultural de las comunidades migrantes.

“Siempre soñé con convertirme en un jugador de fútbol, y recuerdo lo esencial que se sentía la música antes de cada partido,” dijo Rauw Alejandro. “Ahora, como artista, la forma en que entro al mundo de fútbol es a través de la música. Trabajar con Buchanan’s me dio la oportunidad de crear una canción especial para mi comunidad, una que refleje la alegría, la energía y la conexión que fútbol aporta mucho a muchos de nosotros.”