Reconocido cantante se cayó en un barranco durante una grabación: esto se sabe de su salud

Un momento de tensión vivieron varios seguidores de la música popular luego de que se hiciera viral un video en el que uno de los integrantes del dúo ‘Esteban y Wilson’ sufrió una aparatosa caída mientras grababa un videoclip.

Las imágenes, compartidas en redes sociales, dejan ver el momento en el que Wilson David pierde el equilibrio y termina cayendo en un barranco cercano a la locación donde se realizaba la grabación. El accidente generó temor y preocupación entre sus seguidores. Por fortuna, no pasó a mayores y terminó siendo solo un gran susto para el artista y su equipo de trabajo.

El clip se viralizó rápidamente y circuló en distintas plataformas digitales, superando las 170.000 reproducciones en Instagram. De hecho, la publicación estuvo acompañada de una frase que generó preocupación entre los aficionados: “Casi perdemos a un padre de familia”.



Así fue la caída de Wilson David en plena grabación

El accidente ocurrió mientras se realizaba la grabación de uno de los próximos lanzamientos musicales del dúo antioqueño, conformado por Esteban Velásquez y Wilson David.

En el video se observa cómo el cantante estaba cerca de una zona inclinada cuando perdió la estabilidad y terminó cayendo por un pequeño barranco. Las imágenes causaron preocupación debido a las condiciones del terreno y a la posibilidad de que el hecho terminara en una tragedia.



Sin embargo, integrantes del equipo de producción reaccionaron rápidamente para auxiliar al artista, quien logró salir del lugar sin lesiones graves.

Hasta el momento, ni el cantante ni el equipo del dúo han revelado complicaciones de salud derivadas del accidente.



Los Diferentes se consolidan en la música popular

Desde su creación en 2019, Esteban y Wilson se han convertido en una de las agrupaciones más queridas del país. El proyecto musical nació de la unión de dos jóvenes antioqueños que se abrieron camino entre cantinas y escenarios regionales hasta posicionarse entre los artistas más escuchados del género popular.



El accidente volvió viral al cantante en redes sociales

El incidente generó múltiples comentarios entre usuarios de Instagram y TikTok, especialmente entre seguidores de la música popular que expresaron preocupación por la salud de Wilson David.

Publicidad

Muchos internautas destacaron que, pese a lo aparatoso de la caída, el artista logró salir ileso. Otros aprovecharon para enviar mensajes de apoyo y reconocer el esfuerzo que realizan los músicos durante grabaciones y presentaciones.

