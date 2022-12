“Respete perra loca”: ‘explosiva’ respuesta de Sofía Vergara a comentario en Instagram

La actriz colombiana Sofía Vergara causó polémica en las redes sociales por responder de manera ‘explosiva’ a un comentario que dejaron en una de las fotos que había publicado su hijo, Manolo González Vergara.

El joven, de 26 años, publicó una imagen cuando era niño en la institución ‘Play and Learn’, donde dio sus primeros pasos educativos en un aula de clases.

Publicidad

La imagen, que estaba acompañada con la frase: the first time i held a pen, big day, (la primera vez que sostuve un bolígrafo, gran día), recibió más de 8.500 ‘me gusta’.

No obstante, entre los cerca de 200 comentarios, se encontraba el de Baguette González que realizó un apunte bastante subido de tono.

Publicidad

“Oh, so we have actual photographic evidence of when you became a pen-dejo?”,

(Oh, ¿entonces tenemos una evidencia fotográfica actual cuando te convertiste en un pendejo?)

No deje de leer: ¡Qué rumba! Pipe Bueno y Luisa Fernanda W suben fotos semidesnudos en un yate

Al leer el comentario, la actriz comentó casi de inmediato: “respete, perra loca” sorprendiendo a los internautas.

Publicidad

El ‘explosivo’ comentario de Sofía causó furor en redes donde

muchas personas pensaron que se había enojado por tratar mal a su hijo.

Entérese de: En ropa interior, Maleja Restrepo le muestra a Tatán “lo que se pierde por afeitarse

No obstante, la cuenta de Baguette, es una cuenta creada para la mascota de la familia González Vergara, una perra que también se ha hecho viral en redes.

Publicidad

Publicidad

Ante esto, los internautas ‘estallaron’ en carcajadas y aún esperan que la mascota le ‘responda’ a Sofía por su jocosa anotación.