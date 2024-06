Roger Federer contará su historia en su propia película: detalles y fecha de estreno

El 15 de septiembre de 2022, el tenista suiza Roger Federer sorprendió al mundo al anunciar su retiro del deporte tras un extensa y exitosa carrera como atleta. Su decisión surgió a raíz de las lesiones que le aquejaban en su pierna izquierda ya no le dejaban competir con tranquilidad.

"Adoro atarme las zapatillas, prepararme, ponerme la cinta (alrededor de la cabeza), mirarme al espejo (preguntándose) '¿Está todo ok? ¿Estoy listo para esto? Ok, vamos'. Pero, aunque realmente lo adore, estoy contento de no tener que volver a hacerlo más", dijo el suizo en su retiro.

Pero una decisión así no es tan fácil de tomar y dos años después de su decisión decidió contar sus razones profundas del decir adiós a la cancha. Por eso, Roger Federer tendrá su propia película-documental en donde narrará esos 12 días antes del retiro en medio de un viaje de emociones lleno de recuerdos de sus mejores momentos como tenista.

Roger Federer / Foto AFP

La producción mostrará a Federer en su forma más vulnerable y sincera, mientras se despide del deporte y de los fanáticos que moldearon su vida durante las últimas dos décadas. Con entrevistas de amigos y rivales legendarios como Rafael Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray.

Sin duda será algo especial para los seguidores del tenista suizo, quien es considerado como el mejor de la historia de este deporte por sus diversos premios obtenidos.

¿Cuándo se estrena en Colombia?

La película está programada para el 20 de junio de 2024, a través de Amazon Prime. Roger Federer tendrá su lado más intimo en vía streaming en una producción que durará un poco más de dos horas para no dejar de lado ningún detalle de su carrera como tenista.

Esta es una producción de Lafcadia Productions. La película está producida por Asif Kapadia y George Chignell, y dirigida por Kapadia y Joe Sabia.