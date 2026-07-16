Rvssian: “La pasión es lo que mantiene viva la verdadera identidad de un artista”

Detrás de algunos de los mayores éxitos de la música urbana de la última década está el sello de Rvssian, el productor jamaiquino que ha trabajado junto a artistas como Bad Bunny, Rihanna, Carlos Santana, Farruko, Arcángel y Vybz Kartel. Aunque su nombre está asociado a millones de reproducciones y colaboraciones de alcance mundial, el productor asegura que el verdadero motor de una carrera artística sigue siendo la pasión.

En conversación con Blu Radio Digital, Rvssian habló sobre las lecciones que ha aprendido al compartir estudio con algunos de los músicos más importantes de distintas generaciones y géneros. Para él, el éxito no es casualidad, sino el resultado de un compromiso permanente con la música.

“He aprendido que todos esos artistas merecen estar donde están porque son súper talentosos”, afirmó. Sin embargo, considera que el talento por sí solo no basta para sostener una carrera en una industria tan competitiva. “La pasión tiene que estar primero. No conviertas la música en algo demasiado parecido a un trabajo, porque cuando lo haces puedes perder tu esencia y la verdadera identidad de ese sentimiento”, expresó.

Foto: Instagram @rvssian

Como ejemplo mencionó al legendario guitarrista Carlos Santana, con quien también ha trabajado y de quien destacó su disciplina y amor por la música. “No importa la edad que tengas; él sigue adelante y nunca se rinde. Esa pasión es lo que hace la diferencia”, comentó.



El productor, reconocido por fusionar el dancehall, el reguetón y el afrobeats, considera que conservar esa esencia es lo que permite a un artista evolucionar sin perder su identidad. Esa filosofía ha guiado su carrera desde Jamaica hasta convertirse en uno de los productores más influyentes de la escena global.

Rvssian también recordó que uno de los momentos más importantes de su trayectoria fue su incursión en el trap latino, especialmente con temas como "Krippy Kush", una colaboración que, según contó, ayudó a presentar a Bad Bunny ante parte del público estadounidense. “Mucha gente en Estados Unidos se me ha acercado y me ha dicho que la primera vez que escucharon a Bad Bunny fue con esa canción. Eso definitivamente me llena de orgullo”, señaló.

Más allá de los reconocimientos y los números que acumulan sus producciones en las plataformas digitales, Rvssian asegura que su prioridad sigue siendo la misma con la que comenzó su carrera en Jamaica: hacer música con autenticidad. Para él, mantener viva la pasión es la única forma de crear canciones capaces de trascender generaciones, conectar con distintas culturas y dejar una huella duradera en la industria musical.