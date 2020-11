¿Se parecen? Luisa Fernanda W comparó una tierna foto de su hijo Máximo y Pipe Bueno

View this post on Instagram

MÁXIMO!!♥️ Nuestro hijo @pipebueno ♥️ el sentimiento que tengo en mi corazón es indescriptible, es el amor más grande del universo, yo le doy gracias a Dios por darme esta fortuna tan grande SER MADRE ♥️ hijo eres mi mayor orgullo, deseo que Dios ilumine tu camino y que ames a Dios sobre todas las cosas ♥️ Desde el primer momento que te sentí dentro de mi, mi vida tomo todo el sentido TE AMO MÁXIMO!!