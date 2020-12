Sebastián Grey, el diseñador colombiano que triunfa con Disney en Hollywood

Sebastián Grey, diseñador colombiano, triunfa con Disney en Hollywood. En entrevista con Mañanas BLU, el destacado vallecaucano contó como llegó tan lejos en el mundo de la moda y las pasarelas.

El caleño, contó que se dedicó al diseño de modas después de asistir a una presentación de ballet con sus padres. Así fue como terminó asistiendo a Incolballet, la escuela de ballet perteneciente al Instituto Departamental de Bellas Artes de Cali, donde comenzó a prestar atención a los detalles de los trajes que se confeccionaban para los bailarines y cómo estos cobraban vida y contaban historias a través del expresionismo.

Gracias a su pasión, Grey desarrolló una férrea disciplina para lograr sus objetivos, la cual continúa implementando.

Posteriormente, Sebastián se matriculó en la Academia de Dibujo Profesional de Cali, donde se especializó en diseño de modas. Ganó una beca para asistir al Instituto Marangoni en Miami, Florida, donde continuó desarrollando y definiendo sus colecciones y capacidades como artista. Luego, se convirtió en el primer colombiano en ganar el Project Runway, Estados Unidos, el principal reality show de moda en la televisión internacional. Fue entonces, cuando todo se aceleró y sus sueños se concretaron.

"De casualidad, por lo que había pasado, por haber ganado el show, en ese momento como que todo el mundo estaba entrevistándome y llamándome para programas de televisión. En una de esas, después de terminar mi New York Fashion Week, me llaman de la nada y me dicen: 'hola Sebastián, te estamos llamando de Disney para ver si quieres colaborar con el vestuario'", contó.

"Yo no entendía, fue de un momento a otro. Una llamada que tú no esperas. Ya me comenzaron a explicar cómo funcionaba todo. Fue algo muy intenso, porque fue muy rápido", describió el diseñador.

"Creamos un vestido en cuero, que es una técnica como es la marca Joan Sebastian Grey, todo tejido, para las escenas donde Mulán va a batallar o con contactos físicos con otras personas", agregó.

