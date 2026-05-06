El cantante colombiano Sebastián Yatra vuelve a conquistar a sus seguidores con el lanzamiento de “Lo Que Me Pasa Con Vos”, una colaboración junto al artista emergente Augusto Alonso Gioia, conocido artísticamente como Alonso. El tema, ya disponible en plataformas digitales, surge de una conexión auténtica entre ambos músicos y representa una de las apuestas más personales del intérprete de “Tacones Rojos” en esta nueva etapa de su carrera.

La canción llega en medio del éxito de la gira internacional “Entre Tanta Gente Tour”, con la que Yatra continúa recorriendo América Latina y que próximamente tendrá paradas en Costa Rica, El Salvador y Guatemala, antes de cerrar con una serie de presentaciones en México.

Sebastián Yatra lanza canción al lado de Alonso, un joven con sindrome de Down Foto: suministrada

“Lo Que Me Pasa Con Vos” no solo destaca por su sonido melódico y emocional, sino también por la historia que la inspira. La relación entre Yatra y Alonso comenzó hace tiempo en redes sociales, cuando el joven artista compartía constantemente mensajes de admiración hacia el colombiano. Lo que inició como una interacción digital terminó convirtiéndose en una amistad cercana y posteriormente en una colaboración musical.

El lanzamiento viene acompañado de un video oficial que documenta parte del proceso creativo detrás del sencillo. Las imágenes muestran sesiones en el estudio de grabación, momentos espontáneos entre ambos artistas y escenas de la presentación en Argentina donde interpretaron el tema por primera vez ante el público.



Con este lanzamiento, Sebastián Yatra reafirma la dirección emocional y honesta que ha venido desarrollando en sus más recientes producciones. El artista colombiano ha dejado claro que busca conectar desde experiencias reales y canciones con las que el público pueda identificarse fácilmente.