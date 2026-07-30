Silvestre Dangond y Elena Rose unen sus voces en "Efectos Secundarios"

El cantante colombiano Silvestre Dangond, ganador de cuatro premios Latin Grammy, y la cantautora venezolana Elena Rose presentan "Efectos Secundarios", su primera colaboración musical, una propuesta que combina el vallenato contemporáneo con sonidos pop para narrar la emoción de un nuevo amor.

La canción destaca por una producción moderna y una interpretación en la que ambos artistas fusionan sus estilos. Mientras Dangond aporta la fuerza que ha caracterizado su trayectoria, Elena Rose suma la sensibilidad y versatilidad que la han convertido en una de las compositoras e intérpretes más influyentes de la música latina.

"Desde hace mucho tiempo admiro profundamente a Elena. Es una artista con un talento inmenso, una compositora brillante y una intérprete que transmite verdad en cada canción. Tener la oportunidad de compartir esta música con ella ha sido un privilegio", expresó Silvestre Dangond, quien también destacó el cariño que siente por Venezuela y el significado especial que tiene esta colaboración con una artista de ese país.

Por su parte, Elena Rose aseguró que trabajar con el cantante colombiano representa un momento importante en su carrera.



"Trabajar con Silvestre representa para mí un enorme orgullo. Me conmueve profundamente el amor tan genuino que siente por Venezuela y la forma en que le canta a la gente, a la vida real, al amor y a las emociones que todos compartimos", señaló la artista.

Foto: Frankie Jazz

Videoclip grabado en Miami

El lanzamiento de "Efectos Secundarios" está acompañado por un videoclip filmado en Miami, cuya propuesta visual apuesta por escenarios luminosos, flores y una estética fresca que resalta la química entre ambos intérpretes y el tono optimista de la canción.

Con este estreno, Silvestre Dangond continúa ampliando su propuesta artística mediante colaboraciones con figuras de distintos géneros, mientras Elena Rose suma un nuevo proyecto a una carrera que ha ganado reconocimiento tanto por sus composiciones como por su faceta como intérprete.