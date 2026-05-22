Stray Kids llega a Bogotá y reafirma la importancia del K-Pop en Colombia

La llegada de BTS a Bogotá le dio esperanza al país de empezar a entrar fuerte en el mercado del K-Pop mundial, algo que fans y expertos comenzaron a rumorear y ver como una realidad, sin embargo, no esperaban que seria en tan poco tiempo y es que, ahora, se confirmó la llegada de Stray Kids, la agrupación conformada por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N al Vive Claro en este 2026.

La cita será el 9 de septiembre en el Vive Claro de Bogotá, bajo el título 'STRAYCITY'. El grupo visitará Buenos Aires (Argentina), Bogotá (Colombia) y Ciudad de México (México), con el apoyo de NEXZ, Bad Milk, Kei Linch, K4OS, Cocho, Andrés Obregón y RENEE, con un lineup que varía según la ciudad. Los shows contarán con la producción de festival del grupo, creando una experiencia inmersiva y de alta energía para los fans.

Una noticia que sigue abriendo más la puerta para que en un futuro cercano sigan llegando agrupaciones de este tipo de la ciudad en grandes escenarios, como el Vive Claro o en el estadio, consolidando el nombre de Colombia en las grandes giras a nivel mundial.

Stray Kids Bogotá: precios y localidades

Preferencial (Menores +12 años)

Precio: $259.000 Servicio: $53.000 Precio full: $312.000

Secciones 117 - 126 (Menores +12 años)

Precio: $399.000 Servicio: $81.000 Precio full: $480.000

Secciones 127 - 132 (Menores +12 años)

Precio: $459.000 Servicio: $93.000 Precio full: $552.000

Secciones 109 - 116 (Menores +12 años)

Precio: $599.000 Servicio: $122.000 Precio full: $721.000

Secciones 101 - 108 (Menores +12 años)

Precio: $659.000 Servicio: $134.000 Precio full: $793.000

VIP (Menores +12 años)

Precio: $899.000 Servicio: $182.000 Precio full: $1.081.000

Early Entry VIP Package (Menores +12 años)

Precio: $1.629.587 Servicio: $269.000 Precio full: $1.898.587



Stray Kids Bogotá. ¿cuándo y dónde comprar?

A través de TicketMaster, los fans de esta agrupación podrán vivir este show que saldrá a la venta a partir del 27 de mayo con todos los medios de pagos: https://www.ticketmaster.co/event/stray-kids-straycity-2026