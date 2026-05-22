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Blu Radio  / Entretenimiento  / Stray Kids llega a Bogotá y reafirma la importancia del K-Pop en Colombia

Stray Kids llega a Bogotá y reafirma la importancia del K-Pop en Colombia

La agrupación solo estará en México, Argentina y Colombia, reafirmando la posición de la industria cafetera en materia de conciertos y el crecimiento del género en el país.

Stray Kids en Bogotá
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 22 de may, 2026

La llegada de BTS a Bogotá le dio esperanza al país de empezar a entrar fuerte en el mercado del K-Pop mundial, algo que fans y expertos comenzaron a rumorear y ver como una realidad, sin embargo, no esperaban que seria en tan poco tiempo y es que, ahora, se confirmó la llegada de Stray Kids, la agrupación conformada por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N al Vive Claro en este 2026.

La cita será el 9 de septiembre en el Vive Claro de Bogotá, bajo el título 'STRAYCITY'. El grupo visitará Buenos Aires (Argentina), Bogotá (Colombia) y Ciudad de México (México), con el apoyo de NEXZ, Bad Milk, Kei Linch, K4OS, Cocho, Andrés Obregón y RENEE, con un lineup que varía según la ciudad. Los shows contarán con la producción de festival del grupo, creando una experiencia inmersiva y de alta energía para los fans.

Una noticia que sigue abriendo más la puerta para que en un futuro cercano sigan llegando agrupaciones de este tipo de la ciudad en grandes escenarios, como el Vive Claro o en el estadio, consolidando el nombre de Colombia en las grandes giras a nivel mundial.

Stray Kids

Stray Kids Bogotá: precios y localidades

  • Preferencial (Menores +12 años)
    • Precio: $259.000
    • Servicio: $53.000
    • Precio full: $312.000
  • Secciones 117 - 126 (Menores +12 años)
    • Precio: $399.000
    • Servicio: $81.000
    • Precio full: $480.000
  • Secciones 127 - 132 (Menores +12 años)
    • Precio: $459.000
    • Servicio: $93.000
    • Precio full: $552.000
  • Secciones 109 - 116 (Menores +12 años)
    • Precio: $599.000
    • Servicio: $122.000
    • Precio full: $721.000
  • Secciones 101 - 108 (Menores +12 años)
    • Precio: $659.000
    • Servicio: $134.000
    • Precio full: $793.000
  • VIP (Menores +12 años)
    • Precio: $899.000
    • Servicio: $182.000
    • Precio full: $1.081.000
  • Early Entry VIP Package (Menores +12 años)
    • Precio: $1.629.587
    • Servicio: $269.000
    • Precio full: $1.898.587

Stray Kids Bogotá. ¿cuándo y dónde comprar?

A través de TicketMaster, los fans de esta agrupación podrán vivir este show que saldrá a la venta a partir del 27 de mayo con todos los medios de pagos: https://www.ticketmaster.co/event/stray-kids-straycity-2026

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