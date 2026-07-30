"Te doy permiso, puedes presumirme": Paola Jara presenta su carta a un amor del pasado

La cantante colombiana Paola Jara estrenó "Mi Momento Más Humilde", un sencillo con el que propone una nueva forma de contar las historias de desamor. La artista deja atrás la narrativa del sufrimiento para presentar una canción en la que el despecho se vive desde la seguridad, el humor y el amor propio.

El tema retrata a una mujer que ya superó una relación y es capaz de mirar el pasado con tranquilidad, sin resentimientos. La frase "Te doy permiso, puedes presumirme" resume el mensaje principal de la canción, convirtiéndose en una declaración de confianza y autoestima.

"Lo que más me enamoró de esta canción fue que habla del despecho desde un lugar diferente. Muchas veces creemos que estas historias solo pueden contarse desde el dolor, pero aquí hay una mujer que ya superó todo, que recuperó su tranquilidad y que incluso puede mirar el pasado con una sonrisa. Creo que muchas personas se van a identificar con esa sensación", expresó Paola Jara.

Paola Jara // Foto: suministrada

Videoclip y propuesta musical

Musicalmente, "Mi Momento Más Humilde" conserva la esencia de la música regional colombiana que ha caracterizado la carrera de la cantante, incorporando un sonido fresco que acompaña una historia de fortaleza y superación.



El lanzamiento está acompañado por un videoclip grabado en Rionegro, Antioquia, con una estética inspirada en el universo vaquero. Entre caballos y pesebreras, la producción muestra a una mujer que enfrenta los recuerdos de una relación terminada para seguir adelante con libertad y determinación.