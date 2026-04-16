TIMO cumple su sueño y llega por primera vez el Movistar Arena de Bogotá

En medio de un momento decisivo en su carrera, la banda bogotana TIMO confirmó uno de los hitos más importantes de su trayectoria: su primer concierto en el Movistar Arena de Bogotá, programado para el próximo 5 de diciembre de 2026. El anuncio no solo marca un antes y un después para Andy, Alejo y Pepa, sino que también reafirma el impacto que han logrado en la escena musical latinoamericana.

El anuncio oficial llega tras una revelación cargada de emoción durante su presentación en el Festival Estéreo Picnic. Mientras interpretaban su tema “Luz”, un mensaje proyectado sorprendió a miles de asistentes: “Bogotá, en diciembre, nos vemos, Movistar Arena”. La reacción fue inmediata. “Sentimos que ese momento fue una conexión real con la gente, como si todos estuviéramos esperando decirlo juntos”, expresó Andy en entrevista exclusiva.



Un concierto que simboliza una etapa clave

El show en el Movistar Arena representa mucho más que una presentación en vivo; es la consolidación de un proceso artístico que ha llevado a TIMO a posicionarse como una de las propuestas más frescas del pop latino actual. “Este concierto es un sueño que teníamos desde que empezamos. Es una forma de agradecerle a Bogotá por todo lo que nos ha dado”, afirmó Alejo, destacando la importancia de la ciudad en su crecimiento.

La preventa de boletería estará disponible del 20 de abril a las 10:00 a.m. hasta el 21 de abril a las 9:59 a.m., mientras que la venta general iniciará el 21 de abril a las 10:00 a.m. Se espera una alta demanda, considerando el crecimiento exponencial de la banda en los últimos años.

TIMO Foto: suministrada

“Canto Pa No Llorar”: el álbum que marca el presente de TIMO

Este importante anuncio coincide con el lanzamiento de su más reciente producción discográfica, Canto Pa No Llorar, un álbum que ha sido clave en la consolidación de su identidad sonora. La propuesta musical del disco fusiona raíces latinas con un espíritu dosmilero, evocando la era dorada del pop latino.



“Queríamos hacer un álbum que transformara la nostalgia en algo luminoso, en algo que la gente pudiera cantar incluso en sus momentos difíciles”, explicó Pepa. En ese sentido, el proyecto ha logrado conectar profundamente con su audiencia, convirtiéndose en un refugio emocional para miles de oyentes.