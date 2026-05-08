Tini llega a Bogotá: la cantante argentina presentará su tour 'Futttura'

La cantante argentina Tini llegará a Bogotá el próximo 18 de septiembre para presentar su tour 'Futttura', con el que no solo busca "marcar un nuevo capítulo" en su carrera, sino también "redefinir" la experiencia de los conciertos en vivo, informó este viernes el equipo de la artista.

El show, que se realizará en el coliseo Movistar Arena, promete una experiencia "inmersiva" que combina "música, moda, tecnología, arquitectura escénica y storytelling visual (narración a través de imágenes) en un solo lugar", agregó la información.

La actuación estará dividida en actos y recorrerá las distintas etapas "musicales y emocionales" de la argentina, con el objetivo de llevar al público "desde sus inicios hasta su consolidación" como cantante de pop latino.

Tini // Foto: AFP

El escenario contará con tres plataformas, estructuras móviles, una pantalla LED, banda en vivo y un cuerpo de baile de alto nivel, que construirán una narrativa visual que "transformará cada canción en un universo propio".



Durante la presentación, los fans podrán escuchar algunos de los éxitos de la artista como 'Miénteme', 'La Triple T', 'Carne y Hueso', 'Cupido', '22' y 'Fresa', en un recorrido que "conecta generaciones y momentos clave de su historia musical".

"'Futttura' ha sido concebido como un ecosistema completo, donde el público no solo asiste a un show, sino que hace parte de él: una puesta en escena que juega con la emoción, la cercanía y el asombro, elevando el estándar de los espectáculos en vivo en la región", aseguró la producción.