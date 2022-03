Una ‘Súperhumana’: Daniela Álvarez cedió su lugar a Gabriela Tafur en Desafío The Box

Un emotivo momento se vivió en el estreno del Desafío The Box cuando Daniela Álvarez entró en escena para ceder su lugar como anfitriona a Gabriela Tafur. En medio de aplausos y rostros llenos de admiración, la presentadora y modelo fue despedida del programa.

“Estoy emocionada, mi corazón está a mil por hora. Hace un año llegué al Desafío después de 8 meses de haber sido amputada y me armé de mucho coraje para poder lograr todo lo que logré. Caminé sobre piedras, sobre barro, hice rafting y me lancé de la tirolina más alta de nuestro país. Esto fue para exigirme y poder demostrarle a todo el público de Colombia que a veces no importa qué tan difícil sea una circunstancia, con ganas y determinación todo es posible. Solo Dios sabe lo difícil que fue este Desafío para mí, pero lo logré”, afirmó.

Daniela confesó que en algún momento no tuvo esperanzas por la lesión que tuvo y que había llegado el momento de ceder su lugar para dedicarse 100 % a su recuperación y rehabilitación después de la delicada intervención a la que fue sometida.

Daniela recibió con todo el cariño a la nueva anfitriona del programa, Gabriela Tafur, quien llega al Desafío para afrontar un nuevo reto en su carrera profesional.

El Desafío The Box será de lunes a viernes a las 8 de la noche por el Canal Caracol. Cabe recordar que el reality celebra 18 años y este año enfrentará a Amazónicos, Antioqueños, Boyacenses, Cachacos, Cafeteros, Llaneros, Costeños, Patusos, Santandereanos, Vallecaucanos y Super humanos de Tolima grande, para ganar el premio final.

