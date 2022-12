En entrevista con The Suso’s Show, la actriz Valentina Lizcano habló sobre cómo en el pasado el alcohol y las drogas hicieron parte de su vida.

“Simplemente dije no más, tengo que echar para adelante como mamá y tengo sueños. No he logrado todavía lo que quiero, entonces chao y dije esta es la última cerveza, el último cigarrillo y la vaina de drogas”, manifestó.