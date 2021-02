Video de Dani Duke limpiándose un beso de 'La Liendra' causa revuelo en redes

La influencer Dani Duke y su novio ‘La Liendra’ son tendencia en redes sociales por un particular video en el que se ve a ella limpiándose un beso que él le dio.

El hecho ocurrió en medio de una rumba en la que se encontraba la pareja junto a otras personas, en la que se violan algunas normas de bioseguridad emitidas por la pandemia.

En las imágenes se ve a ‘La Liendra’ cuando se acerca a Dani y procede a darle un beso, sin embargo, casi de inmediato se puede apreciar la expresión asquienta de una chica que mira a Dani Duke.

Después de eso, Dani duke trata de limpiarse la boca con la mano, pero sin tanto reparo ‘La Liendra’ nuevamente le da un beso.

Muchos comentarios en las redes sociales expresan que esa es la muestra de que reflejaría que Duke estaría con el quindiano solo por interés.

No obstante, otros usuarios la defienden y comentan que seguramente se limpió porque al estar bailando, están sudando y no es tan agradable, pero que no tiene nada que ver con que la relación este mal entre ellos.