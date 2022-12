Video: ‘Embarradas’ virales de candidatas en el Reinado del Turismo

Con preguntas de cultura general, el programa La Red de Caracol TV ‘corchó’ a varias candidatas del Reinado Nacional del Turismo 2017. Muchos fueron los errores de las concursantes que causaron todo tipo de comentarios en redes sociales.



A la representante del departamento del Valle del Cauca, Lorena Moreno, coronada como Reina Nacional del Turismo, se le preguntó con quién desearía trabajar y ella contestó: “Con el gobernador de Girardot”.



