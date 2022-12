Video: La reflexión que tuvo Kaleth Morales sobre el vallenato que pocos conocen

En redes sociales se conoció un video inédito del artista Kaleth Morales hablando sobre el vallenato y reflexionando sobre este género musical.

Para sorpresa de muchos, durante una entrevista, el fallecido artista confesó que no le gustaba el vallenato.

Publicidad

Lea también: El cantante que le negó una foto a Kaleth Morales antes de su muerte

"A mí, en un principio, el vallenato no me gustaba. Cuando me colocaban un vallenato en una fiesta yo decía que me estaban echando. Después, con el tiempo, comencé en una orquesta. La música que me gustaba a mí era la salsa, pero luego me metí a compositor y ahí me quede", contó el cantante hace varios años.

La confesión de Kaleth fue publicada por una página de vallenato en un canal de YouTube.

Publicidad

Las noticias de entretenimiento , actualidad de la farándula colombiana e internacional, vídeos de los artistas y personajes, fotos y mucho más contenido viral del mundo del entretenimiento en BLU Radio.

Publicidad