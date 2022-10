Viuda de Martín Elías habla sobre las riquezas que dejó su esposo

Dayana Jaimes, viuda del cantante vallenato Martín Elías, habló con el programa La Red de Caracol Televisión y reveló lo que ha pasado con las riquezas que dejó su esposo y los líos judiciales que hay en torno a su herencia.

Jaimes, en entrevista exclusiva, asegura que no solamente ha recibido críticas en redes sociales sino una serie de inconvenientes por personas que, según ella, buscan ganar algo de la herencia que dejó el hijo de Diomedes Díaz.

“Los bienes de Martín y su dinero hacen parte de un proceso de sucesión. Yo de Martín no he recibido absolutamente nada”, aseguró la mujer.

Según afirma Dayana, no han sido pocas las veces en las que han cuestionado su honestidad.

“Cuando Martín muere, llegan a reclamarme por joyas, por cadenas, por relojes y por la ropa en la que aparece en sus fotos de Instagram”, contó.

“Lo que más me dolió fue que un día ya no me cuestionaron a mí, sino que lo cuestionaron a él al afirmar que Martín ‘obró de mala fe’ y escondió bienes. Ahí fue cuando decido iniciar la demanda de sucesión y no nos hemos puesto de acuerdo en nada”, agregó.

Sumado a este lío judicial, el juez que lleva el proceso aceptó que al pleito jurídico entraran empresarios con los que Martín Elías habría acordado conciertos antes de su muerte, contratos que superan los 300 millones de pesos.

“La abogada incluso aseguró los documentos que presentaba a los acreedores eran falsos. Pido disculpas, pero los dineros se los consignaron personalmente a él, no a mí”, indicó la mujer.

Sin duda, uno de los momentos más difíciles que, asegura Dayana, ha vivido durante el proceso es un atraco que sufrió el pasado 14 de junio día de su cumpleaños.

“Los ladrones se metieron, robaron y dejaron dicho que ‘este era el regalo de cumpleaños para Dayana’. Lo complejo es que en el lío jurídico yo supuestamente me auto-robé y ahora me toca responder por lo que se llevaron”, aseguró la viuda.

Entre las declaraciones dadas al programa de televisión, Dayana también cuenta que varios familiares de Martín, pertenecientes a la familia Díaz, han llegado a cobrar por contratos e incluso han colocado demandas laborales que superan los 100 millones de pesos.

Vea la entrevista completa aquí:



