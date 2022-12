Wilson Salazar, de las filas de las Farc a lo más alto del cine mundial

Wilson Salazar, desmovilizado de Farc que en el pasado hizo parte de la columna móvil Teófilo Forero, triunfa ahora en los más altos círculos del cine mundial gracias a su participación en la película Monos del colombo-ecuatoriano Alejandro Landes.

“Estoy súper feliz, siempre le doy gracias a Dios por todo y a la gente que le da la oportunidad a uno”, contó el joven en Mañanas BLU.

“Todos los seres nos equivocamos y todos tenemos errores. Yo era un niño me enamoré de la persona equivocada y me fui a hacer algo que no debía haber hecho, pero a todos los seres humanos nos pasa eso, es algo de la dialéctica de la vida, equivocarse para poder salir adelante”, relató.

La cinta Monos, que ha ganado más de una docena de premios internacionales de primer nivel,

narra la historia de un grupo de adolescentes que hacen parte de un grupo armado criminal.

