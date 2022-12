¿Y Leandra? Alejo asegura que “aún no le llega una mujer que valga la pena”

Alejo, uno de los modelos de la agencia de Catalina Amaya, decidió hablar con Carolina, una de sus compañeras de equipo, abiertamente sobre el amor.

El modelo aseguró que aún no ha llegado una mujer a su vida que logre enamorarlo.

“No ha llegado una pelada que yo diga que vale la pena.

A veces si hace falta alguien que te consienta y ahí es cuando de pronto salgo con una y con la otra”, afirmó Alejo.

Sin embargo, Carolina le replico que la mujer ideal llegaría en el momento correcto y lo cuestionó por salir con varias a la vez.

“¡Perro! ¿Te gusta Leandra y otra más?”

Alejandro también enfatizó que hay otra mujer que le gusta, pero que no está cerca.

“Esa peladita sí que me encanta, pero se fue para la India. Yo soy súper bajo perfil, no me gusta meterme con muchas al mismo tiempo. Por ahí unas 5”, dijo entre risas, mientras aseguraba que no sabía con cuál quedarse.