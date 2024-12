Yo Me Llamo tendrá cambio importante para 2025; televidentes celebran noticia

El 7 de enero de 2025 será una fecha especial en la televisión colombiana, pues regresa Yo Me Llamo con su nueva temporada en donde se buscará al doble perfecto. Una vez más, el programa se prepara para enamorar a los colombianos que no se pierden ni un solo capitulo de esta producción.

Pero, este 12 de diciembre en la presentación de la programación del 2025 de Caracol Televisión, se conoció un cambio importante para esta nueva temporada, que muchos televidentes celebraron. A partir el 7 de enero todos verán a Rey Ruiz como el tercer jurado al lado del maestro César Escola y Amparo Grisales, quienes, una vez más, estarán al frente de la búsqueda del doble perfecto.

Cantante Rey Ruiz Foto: Instagram @reyruizsalsa

¿Quién es Rey Ruiz, el nuevo jurado de Yo Me Llamo?

Oriundo de La Habana, Cuba, el artista es conocido como 'El Bombón de la Salsa'. Comenzó su carrera a los 21 años y, hasta ahora, ha hecho 17 trabajos discográficos y con varias nominaciones en los Latin Grammy. Ganó dicho galardón por mejor álbum tropical y ha sido pionero del fenómeno del género en toda la región con temas como 'Mi media mitad', 'Luna negra', 'Miénteme otra vez', 'No me acostumbro', 'Amiga', 'El hombre de tu vida'.

“Me gusta mucho el programa y me gusta mucho lo que transmite, lo que hacen los jueces y los participantes, así como lo que conforma este lindo concurso (...) Yo no vine buscando un programa, vine buscando el mejor programa que tiene Caracol y por eso es que acepté estar aquí. Este programa siempre me ha llamado la atención por esa forma diferente de hacer televisión", dijo en diálogo con las redes de Caracol Televisión.