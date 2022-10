Avión aterriza de emergencia para desalojar a pasajera que no paraba de cantar

desalojada de la aeronave después de cantar de manera incesante durante el trayecto el éxito "I will always love you" de Whitney Houston.

El portavoz de American Airlines, Joe McBride, explicó a la televisión local de Kansas City KCTV que el comportamiento de "la mujer era perturbador" y que "fue desalojada del avión por interferir con la tripulación de vuelo".

A causa de las continuas canciones de la pasajera, el capitán declaró "la situación de emergencia y solicitó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Kansas City", a medio camino del trayecto, agregó McBride.

Una vez en tierra, la policía local subió al avión, esposó a la pasajera y la llevó a las instalaciones del aeropuerto.

La compañía aérea rehusó volver a subir a la pasajera en otro vuelo.

Un vídeo colgado en internet, grabado por otro pasajero, muestra las imágenes de la mujer saliendo esposada mientras entona una vez más "I will always love you", el éxito de Whitney Houston y banda sonora de la película "The Bodyguard", que protagonizó la fallecida cantante junto con Kevin Costner en 1992.

Tras ser interrogada, la pasajera fue dejada en libertad y explicó que la diabetes le provocaba en ocasiones este tipo de comportamientos ridículos.

Inmediatamente después, el avión rellenó su depósito de combustible, retomó el vuelo y llegó sin problemas al aeropuerto JFK de Nueva York con apenas una hora de retraso, explicó la compañía aérea.

EFE.