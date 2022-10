Corte hizo llamado al Gobierno para asignar recursos que permitan renovar cargos

Un llamado urgente al Gobierno hizo el presidente de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, Rigoberto Echeverri, para que asigne los cerca de 73.000 millones de pesos que necesita la Rama Judicial para renovar los cargos de descongestión.

Según el magistrado si estos cargos no se renuevan habría un colapso en el sector.

En otras noticias:

-Cámara de Comercio panameña aspira a que futuro acuerdo con Colombia proteja a su país

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) dijo que aspira a que Panamá y Colombia alcancen acuerdos en materia fiscal que "protejan la plataforma de servicios" panameña y se apeguen al Derecho Internacional Público.

Panamá fue excluida este martes de una lista de paraísos fiscales elaborada por Colombia, y ambos países acordaron darse el plazo de un año para negociar un esquema de cooperación en materia fiscal y avanzar en la solución de otros asuntos de índole comercial.

-Colapsa la movilidad por el paro de transportadores en Bogotá

Comienza el caos en Bogotá por cuenta del paro de transportadores está colapsada la Autopista Norte y la Calle 100.

-‘Pacho’ Santos cayó en el medio de información falsa Actualidad Panamericana

El exvicepresidente Francisco Santos Calderón respondió al debate que se abrió por su trino donde citó información falsa publicada por Actualidad Panamericana.

Al ser consultado por su ingenuidad al ‘comerle cuento’ a ese medio que publica información falsa, Santos se defendió advirtiendo que “quién no se equivoca”. “¿Quién no se equivoca? Prefiero equivocarme en Twitter y no en nombrar gente mala en un gabinete…o equivocarme en tomar decisiones…o robarse una ciudad”, señaló. Y agregó: “Es un error que lo comete cualquiera y que puede resultar hasta divertido”.