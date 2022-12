Desgarrador relato de policía que perdió sus piernas al pisar mina antipersonal

Álvaro Javier Sánchez, el policía que perdió las dos piernas al pisar una mina antipersonal en el corregimiento Nueva Antioquia, jurisdicción de Turbo, Urabá antioqueño, narró el dramático momento que vivió. Ahora se recupera en un centro asistencial del municipio de Apartadó.

“Caí varios metros de donde hubo la detonación, caí al lado de otra mina, entonces vi esa y rodé hacia donde fue la detonación para no desactivar la otra y al momento que fui a pararme sentí que la pierna no daba, entonces vi que no tenía una pierna y la otra la tenía destrozada”, contó el policía.

El policía de 24 años de edad realizaba operativos en contra del Clan Úsuga con cinco uniformados más cuando pisó el artefacto.

Yaneth Cristina Castaño, médica de la Clínica Panamericana, donde el uniformado recibió atención, dijo que llegó en muy malas condiciones de salud pero ya se encuentra estable.

-Por acumulación de procesos secretaría Laboral de la Corte Suprema de Justicia cerrará por una semana.

-La Policía Nacional aclaró los alcances de la salida del patrullero Werlin Escobar, el uniformado que protagonizó el sonado caso de la detención del senador Merlano por conducir en estado de embriaguez.

-Colombia y México acordaron llevar a un nuevo nivel sus relaciones diplomáticas y políticas. La enviada especial a Ciudad de México.

-18 años de cárcel tendrá que pagar el agente de policía venezolano que asesinó a un menor con un disparo en la cabeza durante una protesta contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro en febrero pasado.

-El delantero colombiano Teófilo Gutiérrez sufrió un desgarro de cinco milímetros en el isquiotibial derecho y estará tres semanas por fuera de las canchas.

-El despacho 11 de control de garantías fijó para el próximo 15 de mayo la continuación de la diligencia en la cual los sujetos procesales presentarán sus argumentos frente a la solicitud de la Fiscalía General de cobijar con medida de aseguramiento al empresario Víctor Maldonado Rodríguez por el descalabro bursátil de la comisionista de bolsa InterBolsa S.A.

-Denuncian una negligencia médica en el Hospital San José Infantil de Bogotá.

-El Distrito denunció falsos tramitadores en los procesos de compra de terrenos del Metro de Bogotá.

-Autoridades hallan edición de Cien años de soledad robada en Feria del Libro.