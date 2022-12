Detenidos funcionarios de Aerocivil por tramitar licencias falsas

acuerdo con información revelada por la Fiscalía.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía capturó a tres funcionarios y un exfuncionario de la Aeronáutica Civil (Aerocivil) por su presunta participación en la falsificación de licencias de piloto.

Las capturas se realizaron porque estas personas habrían incurrido en los delitos de fraude procesal, falsedad en documento público y privado, cohecho propio, concierto para delinquir y concusión.

Esto lo constató la Fiscalía por una denuncia que realizó el director de la Aeronáutica Civil. Se trató de un proceso que se desarrollaba desde hace varios meses. “Algunos funcionarios de la Aerocivil se prestaron para facilitar trámites y no pedir todos los requisitos que se necesitan cuando una persona quiere ejercer la profesión de piloto aquí en Colombia trayendo un título del exterior. Es necesario hacer una homologación de ese título en Colombia y esos funcionarios de la Aeronáutica se prestaban precisamente para esos trámites irregulares”, explicó el vicefiscal general, Jorge Perdomo.

La investigación estableció que los capturados habrían cobrado, en promedio, siete millones de pesos por cada licencia que expidieron a más de 85 pilotos en varias ciudades del país como Medellín, Barranquilla, Cali, Villavicencio, Bucaramanga y Pereira, entre otras.

Según el relato de las víctimas, estos dineros eran pagados en efectivo o por medio de consignaciones en cuentas de los detenidos.

Perdomo manifestó que esta es la primera de varias etapas en el proceso que se sigue para judicializar a los responsables de estos delitos. Lo ocurrido “es muy grave, porque no estaban cumpliendo con los requisitos que establece la ley, para saber si una persona que dice ser piloto tiene las habilidades suficientes y necesarias para ejercer esa actividad. Con estas licencias extranjeras, que se supone avalarían la capacidad de esas personas, lo que se estaba haciendo era precisamente no valorarlas, no analizarlas en detalle sin saber si en verdad esas personas al final tenían las habilidades para ejercer la profesión de piloto”, enfatizó Perdomo.