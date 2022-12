El cortafríos llegó en encomienda y pabellonero se quedó dormido: ‘El Desalmado’

Blu Radio conoció en primicia la declaración a la Fiscalía de Cristopher Chávez Cuellar, alias ‘El Desalmado’, el presunto asesino de los cuatro hermanos Vanegas en Florencia, Caquetá, en febrero pasado, quien fue recapturado en las últimas horas en el muicipio de Morelia, luego que se escapara de la cárcel Las Heliconias en ese departamento.

Publicidad

De acuerdo a su declaración, Chávez Cuellar no tenía previsto fugarse, pero una serie de casualidades lo llevaron a tomar la decisión de emprender la huida, en la que estaría de manifiesto la falta de inspección de las encomiendas y el descuido por sueño del pabellonero encargado de custodiar al recluso.

A continuación apartes de la declaración hecha a la Fiscalía General de la Nación:

Publicidad

“La encomienda me llegó en la segunda semana que me llevaron a la UME, eso fue un día martes, que es donde llegan las encomiendas. Esa la lleva un guardián y un auxiliar, el guardián es de apellido Monje y el auxiliar es de apellido Solórzano, ellos dicen que todas las encomiendas las abren cuando llegan a la primera puerta. Cuando llegaron a entregármela, en un carrito, sacan la bolsa que iba para mí, la abren con un bisturí y me la entregan. La bolsa era de material grueso envuelta con cinta. De ahí, cuando estoy adentro, saco unas chanclas, saco la cizalla y la tiro para el rincón de la colchoneta, iba también un teléfono”

Publicidad

Yo no tenía pensado escaparme, por eso la deje ahí. El día de ayer llegó el comandante a recibir turno a media noche, el guardián ‘Timote’, y pues como a los 15 minutos está durmiendo porque yo me asomé por una ventanita porque la luz estaba apagada y la puerta estaba cerrada. A raíz del maltrato de los otros internos yo dije: ‘pues voy a irme’ y fue cuando me vestí y empecé a cortar la malla, luego subí la escalera al segundo piso, me colgué de la viga y me subí al techo.

En vista que de las garitas no escuché nada y que no cerrajearon el fusil, solo un radio con música, entonces empecé a pasar por el techo a llegar a la canal; estando en la canal miré hacia abajo y me tiré, luego que caí abajo entonces caminé agachadito hasta la serpentina, ahí estoy en la visibilidad de las dos garitas y tampoco ninguno realizó ningún movimiento.

Publicidad

Yo no corté la serpentina, me metí por el medio de ella hasta llegar a la malla y empecé a cortar la malla; cada corte que realizaba en la malla hacia 'taz taz', luego crucé y avancé agachado hasta llegar a la otra malla y empecé a cortar haciendo la misma bulla a cada corte de cada cuadrito, luego pasé y así agachado llegué hasta la última malla y empecé a cortar, abrí el roto y salí al potrero. En todo eso me demoré una hora y media, cuando realicé eso había buena iluminación entre las garitas y no como dice el subdirector de la cárcel".

Publicidad

En relación a la encomienda, alias ‘El Desalmado’ dijo que no sabe quién se la mandó, y que las personas que le entregaron la encomienda no se percataron de la existencia de la cizalla ni del celular porque estos venían envueltos en otras bolsas.

También se le preguntó qué circunstancias fueron determinantes para su fuga y dijo que el papellonero ‘Timote’ estaba durmiendo.

Publicidad

Luego de realizar el proceso de reseña y los exámenes de rigor a alias ‘El Desalmado’, el prisionero quedó recluido en el pabellón de máxima seguridad, patio 8, celda 26, de la cárcel de Cómbita.

Publicidad

Según las autoridades, este delincuente tendrá medidas de vigilancia especial dentro del establecimiento, por el perfil de peligrosidad, esto luego de que se fugara de la cárcel Las Heliconias de Florencia, Caquetá, entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, para posteriormente ser hallado por la Policía en una finca en el municipio de Morelia.