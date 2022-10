Florinda Meza acabó con el primer matrimonio de Chespirito: ‘La Chilindrina’

En diálogo con la periodista peruana Magaly Medina y en declaraciones recogidas por el diario El Universal de México, ‘La Chilindrina’ aseguró que la muerte de Chespirito la afectó bastante y aunque indicó que la partida de su excompañero de trabajo no debía ser eclipsada por ningún otro tema, accedió a hablar de detalles de la producción.

"Tengo un sentimiento encontrado al no haberme podido reconciliar con él. Nos vimos por última vez cuando coincidimos en un programa en Miami y allí me di cuenta que nos manipularon a los dos. ¿Quiénes? Un poco la prensa, un poco tal vez mi familia, un poco tal vez su familia”, señaló La Chilindrina.

Por otro lado, María Antonieta de las Nieves criticó a Florinda Meza –quien entre otras interpretó a ‘Doña Florinda’– por haberse involucrado con el humorista, pese a que éste sostenía un matrimonio con la también actriz Graciela Fernández, madre de los seis hijos de Chespirito.

"Me dolió que lastimaran a la primera esposa de Chespirito. Ella no se lo merecía. Era una mujer maravillosa, íntegra, súper católica, amante de su marido, de sus hijos. Mujer como ella había pocas (...) ¿Si Florinda Meza se metió en ese matrimonio? Sí, así fue. Todo hubiera estado bien, de no ser porque existía una esposa y seis hijos”, explicó la actriz, quien dio a entender que Meza también se involucró con Carlos Villagrán, actor que interpretaba a Quico.