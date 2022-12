Gobierno y Farc aún no definen fecha para concretar acuerdo en justicia

Aún no hay una fecha definida para que las delegaciones del Gobierno y las Farc se sienten a ultimar los detalles que hacen falta dentro del acuerdo en justicia y la creación de una jurisdicción especial para la paz.

El gobierno anunció que el nuevo ciclo de negociaciones en La Habana no comenzará este jueves sino el próximo 2 de noviembre.

Aunque no se conocen los motivos del aplazamiento, se anunció que los negociadores del Gobierno seguirán adelantando trabajos en el tema de justicia para luego viajar a la isla el primero de noviembre.

Optimismo frente al proceso

El presidente Juan Manuel Santos sigue optimista frente a la pronta firma de un acuerdo de paz con las Farc y aseguró que la orden a los negociadores es concretar un acuerdo antes de 150 días. (Lea también: Aún no se define cómo se escogerán magistrados de tribunal especial: Gobierno )

“Dentro de 152 días o menos, porque yo le he dado instrucciones a mi delegación de negociadores y así lo convinimos con el comandante de las Farc, que trate de acelerar para poder firmar antes del 23 de marzo, podría ser antes del 23 de marzo que firmemos esa paz”, reveló el presidente Santos.

“Pero esa paz que vamos a firmar es el silencio de los fusiles, y el inicio de la verdadera construcción de la paz, eso va a tomar mucho tiempo y mucho esfuerzo”, agregó. (Vea también: Cese bilateral solo se hará si se cumplen exigencias del Gobierno: De la Calle )

Escuche en este audio más información sobre:

- 4 guerrilleros de las FARC fueron abatidos en el norte del departamento del Caquetá.



- El gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados, aseguró que los capturados señalados de haber participado en la masacre de los uniformados en Boyacá pertenecerían al ELN y confirmó que los cuerpos de los uniformados asesinados serán trasladados a Saravena y luego a Bogotá.



- De Sogamoso era el patrullero Jorge Alexander Riveros, uno de los uniformados asesinados en Boyacá al parecer por guerrilleros del ELN.



- Dos municipios del Huila siguen en incertidumbre tras la jornada electoral pues aún no se no han podido definir sus nuevos mandatarios por irregularidades en las votaciones



- Gran inconformidad hay en la comunidad de Puerto Rondón, Arauca, por el proceso electoral; habitantes denunciaron que personas en el listado de trashumancia electoral pudieron votar.



- Sin alcaldes electos reconocidos se encuentran los municipios de Suárez y la Sierra en el Cauca, a raíz de las protestas de votantes que destruyeron el material electoral.



- Una verdadera tragedia viven decenas de personas que aún no han sido reubicadas ni asistidas tras el drama humanitario que vivieron luego de cruzar el río Táchira expulsados por el Gobierno de Venezuela.



- En Venezuela, el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, afirmó que las declaraciones del Fiscal que acusó a Leopoldo López y que ahora huyó del país “no tienen peso jurídico”.



- Con el juego entre Patriotas y Deportivo Cali se dio inicio a la fecha 17 de la liga del fútbol profesional colombiano.



- La obra más importante para el suministro de agua en el departamento de Cundinamarca y que busca contrarrestar el fenómeno del niño se encuentra en Villegas; con ella más de 5.000 habitantes se verán beneficiados.