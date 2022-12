La lucha entre las creencias y el derecho al aborto, en Séptimo Día

suspender la gestación, pero que no le fue autorizado por los médicos obligándola a tener la bebé.

En su entrevista con Séptimo Día, Angélica Guayara afirmó que consultaron en promedio a diez médicos, quienes casi todos concluyeron que la vida de su hija iba a ser muy difícil y que la mejor decisión era pensar en una interrupción del embarazo.

“Nos reunimos con mi esposo y dijimos que no podíamos traer irresponsablemente a la niña al mundo. Yo como mujer no me sentía preparada para traer a ese bebe, yo me estaba volviendo loca. Finalmente se me obligó a traerlo, pero en ese momento yo consideraba que no podía traer un bebe en esas condiciones y quería evitar todo el sufrimiento que hoy vivo”, añadió la mujer.

A partir de este caso, está propuesto un debate en la comisión séptima del Congreso, por el incumplimiento del fallo de la ley del aborto que dice que en casos de malformación del feto, se puede acudir al aborto.

Frente a este tema, el panelista de Voz Populi, Francisco Mejía dijo que aunque fuera un tema sensible, la ley estaba para amparar este tipo de casos, excepto cuando el médico invocara una objeción de conciencia.

“El problema no es solo con el tema del aborto. Aquí en Colombia una cirugía se puede programar y no se hace, en general, la salud está colapsando”, agregó.

Por otro lado, Álvaro Forero manifestó que aunque la Corte Constitucional ha protegido los derechos de las madres, eso no se está cumpliendo en Colombia.

“El aborto no está permitido sino en tres casos con razones científicas y humanitarias y aun así hay sectores como los que representa el procurador que se oponen a ello y han sembrado miedo entre las EPS y entre los médicos, y algunos se han aprovechado de eso para darle prioridad a sus creencias”, dijo.