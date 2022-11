Maduro no firmó ley de amnistía que daría libertad a presos políticos

“Ley de amnesia criminal no va”, afirmó el jefe de Estado tras asegurar que se trata de una norma inconstitucional.

Dijo que habiendo escuchado las opiniones, y que considera que la ley “es para la guerra, para el odio, dado que la considero un autoperdón de los golpistas donde confiesan sus crimines durante 17 años, he decidido hoy mismo, enviar al consultor jurídico del Palacio de Miraflores con este documento, pidiéndole a la sala Constitucional declare inconstitucional la Ley de Amnistía”.

“Que nadie se equivoque conmigo”.

Por otra parte el jefe de Estado venezolano dijo que si ellos, (la oposición) algún día accedieran al poder político de Miraflores, producto de su guerra no convencional, de la guerra económica, producto de la violencia, “el movimiento Bolivariano y revolucionario y el pueblo venezolano nos iríamos a las calles a insurrección general cívico militar y empezaría otra revolución en Venezuela”.

“O respetan las reglas de juego o la revolución se irá a una insurrección general, ya basta ya, y digo más, Aristóbulo (el vicepresidente) compañeros, si me hicieran algo a mí, que Dios me proteja por 100 años y más, y ustedes vieran que le hicieron algo a Maduro, encabecen ustedes una insurrección popular, revolucionaria, bolivariana y socialista, cívico militar, y no duden ni un segundo en hacerlo, así lo declaro carajo!, que nadie se equivoque conmigo, que nadie se equivoque con Venezuela”.

Papeles de Panamá

En relación a las revelaciones periodísticas conocidas como los ‘Panama Papers’, y que ha involucrado a varios venezolanos, el Presidente venezolano dijo que pidió a la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz que investigue y que “y que se juzgue a quien tenga que juzgarse, llámese como se llame”.