Obama advierte que filtraciones a la prensa “pueden poner vidas en peligro"

de su administración para identificar a quienes revelaron información secreta.

Pero Obama dijo que es importante hacer un balance entre seguridad y libertad de expresión, en una alusión a las críticas desencadenadas por la intervención de los archivos de llamadas telefónicas de la agencia de prensa Associated Press (AP) por parte del departamento de Justicia.

"Filtraciones sobre seguridad nacional pueden poner gente en peligro", dijo Obama a los periodistas en la Casa Blanca, luego de reunirse con el Primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan.

"Pueden poner en peligro a hombres y mujeres en uniforme que enviamos al campo de batalla. Pueden poner en riesgo a alguno de nuestros oficiales de inteligencia que están en situaciones peligrosas", agregó.

"No me disculpo y no creo que el pueblo estadounidense espere que como comandante en jefe no me preocupe por la información que pueda poner en peligro sus misiones o ponga en peligro sus vidas", añadió el mandatario.

Pero Obama agregó que "vivimos en una democracia en la que la libertad de prensa, la libre expresión y el libre flujo de información ayuda a que yo asuma mi responsabilidad, ayuda a que el gobierno sea responsable y ayuda a que la democracia funcione".

El mandatario afirmó que su administración trabaja para "encontrar los medios de lograr un apropiado equilibrio" entre esos cometidos.

El miércoles Obama presentó un proyecto de ley que permitiría a los periodistas y sus empleadores no revelar el nombre de las fuentes a las que le prometieron confidencialidad.

EFE.